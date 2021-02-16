В Волгограде горит Качинский рынок

https://static.news.ru/photo/127c0b2c-7050-11eb-bff6-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Шиповский/vk.com

Огонь охватил торговые павильоны в Дзержинском районе Волгограда. На месте работают пожарные 1-й пожарно-спасательной части. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Речь идёт о популярном у волгоградцев Качинском рынке. Пожар возник примерно в 14:00 мск, и пришедших за покупками местных жителей в это время было немало. Сейчас чёрный дым поднимается на несколько десятков метров и его можно увидеть с разных концов города. По словам очевидцев, горит павильон производителя колбас, два магазина, один из которых сетевой. Огонь распространился и на торговые ряды.

Полицейским пришлось перекрыть все дороги, ведущие к Качинскому рынку, для того, чтобы экстренные службы могли беспрепятственно попасть на территорию, сообщает «КП-Волгоград». Экипажами ДПС перекрыта также улица Качинцев, движение невозможно от Московской до проспекта Жукова.

Ещё один пожар произошёл во вторник, но на этот раз в столице. На территории Новой Москвы взорвался резервуар с топливом, которое потом загорелось. Площадь составила 50 квадратных метров, сообщал NEWS.ru.