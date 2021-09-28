В воинской части под Екатеринбургом погиб ещё один солдат

Военнослужащий-срочник воинского ракетного соединения, расположенного в Свердловской области, свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне в той же воинской части обнаружили тело ещё одного солдата.

Рядовой-срочник совершил самоубийство, — приводит агентство слова собеседника.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили гибель военнослужащего. Там отметили, что солдат покончил с собой перед заступлением в наряд с табельным оружием.

Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области, — цитирует сообщение пресс-службы ЦВО РИА Новости .

28 сентября из воинской части в посёлке Свободный Свердловской области сбежал солдат-срочник. Позже его обнаружили мёртвым в лесном массиве недалеко от места прохождения службы. Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай. Военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи и получил удар электрическим током. При нём было личное оружие.

В посёлке Свободный базируются военные части Ракетных войск стратегического назначения. Днём ранее здесь начались масштабные командно-штабные учения. В общей сложности в проведении учений задействовано более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.