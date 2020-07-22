В водоёме в Кировской области найдено тело 15-летнего мальчика

https://static.news.ru/photo/81efe2dc-cb5d-11ea-9dd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подосиновский район OnLine/vk.com

В реке Юг у посёлка Подосиновец на территории Кировской области было обнаружено тело 15-летнего подростка. Мальчик пропал три дня назад. В его поисках принимали участие полицейские, следователи, спасатели, волонтёры и друзья семьи.

Каждый из них до обнаружения тела находился возле реки. Все, кто мог, нырял в поисках мальчика и обходил берега водоёма. Родственница погибшего заявила, что водолазы, которые по факту являются сотрудниками пожарной службы, отработали «не для галочки» со своим оборудованием «каменного века». Женщина выразила им свою благодарность.

Следователи начали проведение проверки и уже заявили, что место не было предназначенным для купания. Продолжается работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего, по итогам проверки примут решение, передаёт «Регион online».

Как ранее писал NEWS.ru, тело мужчины обнаружили 16 июля в Неве у причала на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге.

Накануне в реке Смоленка в Санкт-Петербурге также было обнаружено тело. О мужчине в воде спасателям сообщили очевидцы. Спасатели прибыли в 15:41, спустя шесть минут после вызова. К этому моменту мужчина уже утонул. Инцидент произошёл у набережной реки Смоленка, 5.