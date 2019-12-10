https://static.news.ru/photo/c45d31f0-1b2d-11ea-aca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудникам Верховного суда России во вторник, 10 декабря, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва здания. Об этом NEWS.ru сообщили в столичных экстренных службах.

В настоящее время специалисты проводят проверки помещений в здании. Верховный суд осматривается на предмет нахождения внутри взрывного устройства.

Здание расположено по адресу: улица Поварская, дом 15.

Ранее NEWS.ru писал, что журналистам поступила информация об угрозе взрыва в здании Академии Федеральной службы безопасности.

Уточняется, что о заложенном взрывном устройстве в Академию поступило анонимное сообщение. В настоящее время специалисты проводят проверки помещений.

Академия ФСБ в Москве расположена по адресу: Мичуринский проспект, дом 70.