Сотрудникам Верховного суда России во вторник, 10 декабря, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва здания. Об этом NEWS.ru сообщили в столичных экстренных службах.
В настоящее время специалисты проводят проверки помещений в здании. Верховный суд осматривается на предмет нахождения внутри взрывного устройства.
Здание расположено по адресу: улица Поварская, дом 15.
Ранее NEWS.ru писал, что журналистам поступила информация об угрозе взрыва в здании Академии Федеральной службы безопасности.
Уточняется, что о заложенном взрывном устройстве в Академию поступило анонимное сообщение. В настоящее время специалисты проводят проверки помещений.
Академия ФСБ в Москве расположена по адресу: Мичуринский проспект, дом 70.
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