В Вене после нападения у синагоги ищут до семи стрелков

https://static.news.ru/photo/409b829e-1d58-11eb-b744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pucher/Eibner-Pressefoto/imago stock&people/Global Look Press

Спецподразделения и полиция Вены проводят в столице Австрии крупномасштабную операцию по поиску лиц, устроивших стрельбу около синагоги. Над городом кружат несколько полицейских вертолётов.

В Вене могут скрываться до семи человек, принимавших участие в стрельбе. Об этом сообщает телеканал OE24, отметивший, что официально информация не подтверждена, но о числе преступников говорят очевидцы нападения на синагогу.

Также телеканал указал, что на улице около синагоги прозвучали около 50 выстрелов, погибли семь человек. При этом в полиции уверяют, что было шесть мест нападения преступников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал ситуацию со стрельбой в районе синагоги в столице терактом. Он призвал жителей оставаться дома, тех, кто «сидит в забегаловке — оставаться там, в трактире — получше осматривать интерьер заведения». Полиция пока ещё не может назвать число нападавших, но предупреждает, что «атака всё ещё продолжается».