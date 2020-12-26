В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

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В субботу на востоке Узбекистана были зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составила 5,5. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 18 км к югу от города Фергана, население которого составляет около 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщается , передаёт ТАСС.

17 декабря на севере Италии произошло землетрясение, магнитуда достигала 4,0. Эпицентр подземных толчков находился в районе Милана. В столице региона Ломбардия землетрясение чувствовалось даже на нижних этажах домов.

23 декабря сейсмическое событие магнитудой 5,8 было зарегистрировано у берегов Мексики в восточной части Тихого океана. Эпицентр землетрясения был расположен приблизительно в тысяче километров от Акапулько — города с населением 673 тыс. человек, очаг сейсмособытия залегал на глубине десяти километров, сообщал NEWS.ru.