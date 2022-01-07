В Узбекистане полиция открыла огонь по машине на пути кортежа президента

Сотрудники полиции Узбекистана обстреляли легковой автомобиль на пути кортежа главы государства Шавката Мирзиёева. В результате происшествия, произошедшего в Ташкенте, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Подъём». Виновником инидента, попавшего на камеры видеорегистраторов других участников дорожного движения, оказался водитель автомобиля Chevrolet Malibu, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что водитель, управляя машиной без госномеров, проигнорировал установленные на дороге ограничители и требования полицейских, а кроме того, выехал на встречную полосу. Во время его задержания силовики были вынуждены применить оружие.

Когда водителя остановили, выяснилось, что он находится в нетрезвом состоянии. Против него возбудили уголовное дело, а автомобиль отправили на штрафную стоянку.

Ранее сообщалось, что в автомобиль из кортежа главы правительства Армении Никола Пашиняна попал в аварию в центре Еревана. В результате ДТП пострадал один человек.