В ульяновской колонии 38 заключённых объявили голодовку

Тридцать восемь заключённых колонии № 10 в Ульяновской области 5 февраля отказались от приёма пищи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН. Решение о голодовке они объявили в знак протеста против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий.

38 осуждённых, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания ИК-10 УФСИН России <...> в письменной форме отказались от приёма пищи, приготовленной в учреждении, — говорится в сообщении.

Объявившие голодовку отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В УФСИН добавили, что информация об отказе от приёма пищи была направлена в надзорные органы. В данное время объявившие голодовку находятся под контролем медиков, их состояние удовлетворительное.

Ранее трое заключённых, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима ИК-2 в Ангарске, объявили голодовку. Акцию протеста они объяснили несогласием с выполнением режимных требований. Все трое заключённых содержатся в едином помещении камерного типа. Письменное заявление об объявлении голодовки они направили администрации колонии 29 декабря. Осуждённые ограничились водой и чаем.

Участников акции посетили сотрудники прокуратуры и региональный уполномоченный по правам человека. Во ФСИН отметили, что голодовка заключённых не связана с применением насилия по отношению к ним работниками колонии, как об этом сообщалось в некоторых СМИ.