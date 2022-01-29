В Ульяновске завели уголовное дело по умышленному поджогу домов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по умышленному поджогу трёх двухэтажных домов в Ульяновске. Оно находится на контроле региональной прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

Происшествие случилось в ночь на 29 января: в 02:40 загорелись сразу три дома 1944 года постройки по улице Автозаводской, 67, 71 и 77. Из зданий были эвакуированы 20 человек, в том числе трое детей, пятеро жильцов пострадали, двое из них госпитализированы. Две семьи были размещены в гостинице «Волга». Пострадавшим пообещали материальную помощь.

Прокуратура в рамках уголовное дела начала проверку. Ведомство планирует оценить качество исполнения должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности. Также ведомство проконтролирует соблюдение прав граждан при расселении.

«Ход данной проверки и расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога), находится на контроле прокуратуры Ульяновской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Томске местных житель устроил умышленный поджог в «Ленте». Он специально приехал в гипермаркет, взял в магазине на полке горючую жидкость и зажигалку и пошёл в отдел пиротехники. Пожар успел распространиться лишь на 20 квадратных метров.