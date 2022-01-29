В Ульяновске завели уголовное дело по умышленному поджогу домов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по умышленному поджогу трёх двухэтажных домов в Ульяновске. Оно находится на контроле региональной прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.
Происшествие
Прокуратура в рамках уголовное дела начала проверку. Ведомство планирует оценить качество исполнения должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности. Также ведомство проконтролирует соблюдение прав граждан при расселении.
«Ход данной проверки и расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога), находится на контроле прокуратуры Ульяновской области», — говорится в сообщении.
Ранее в Томске местных житель устроил умышленный поджог в «Ленте». Он специально приехал в гипермаркет, взял в магазине на полке горючую жидкость и зажигалку и пошёл в отдел пиротехники. Пожар успел распространиться лишь на 20 квадратных метров.