В украинском городе Черновцы в больнице произошёл взрыв

https://static.news.ru/photo/0eb8dbfa-78f7-11eb-8576-96000091f725_660.jpg Фото: Oleksii Kovalovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В больнице украинского города Черновцы произошёл взрыв. В местной администрации сообщают о пострадавших.

Чрезвычайная ситуация. В городской больнице № 1 произошёл взрыв. Есть пострадавшие, — написала в Facebook замглавы областной администрации Наталья Гусак.

Женщина рассказала, что уже находится на месте происшествия. По её словам, организована госпитализация пациентов в другие больницы, она участвует в этом процессе.

Пока неизвестно, что могло послужить причиной взрыва. Также не уточняется количество пострадавших, неясно, есть ли погибшие. В комментариях к записи Гусак пользователи пишут об одном пострадавшем, но это информация остаётся непроверенной.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из жилых домов Нижнего Новгорода прогремел взрыв бытового газа. Экстренные службы сообщили, что ЧП случилось в цоколе девятиэтажки. По словам очевидцев, эпицентром стал суши-бар. Ударная волна повредила автомобили, припаркованные поблизости. По предварительным данным, в результате пострадал один человек, но информация пока уточняется.