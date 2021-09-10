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В Ухте полиция задержала сонного «Дракулу» с туалетной бумагой

17:58, 10 сентября 2021
В Ухте полиция задержала сонного «Дракулу» с туалетной бумагой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Ухте молодой человек, которого в Сети уже прозвали «сонным Дракулой», в состоянии алкогольного опьянения вломился в магазин ритуальных товаров и уснул в гробу. Полиция задержала юношу. Кадры с места инцидента публикует Life Shot.

Почему молодой человек выбрал такое необычное место для сна — не уточняется. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у него при себе восемь рулонов туалетной бумаги и банку варенья. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

Размер ущерба не уточняется. На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, что горожанин проснулся только в момент прибытия полиции.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко приехал в одну из будущих школ края, чтобы проверить, как идёт строительство. Ворота ему открыл «пьяный вусмерть» охранник. Сторож очень долго открывал ворота, параллельно падая и ругаясь матом. Он заявлял, что строители на месте и работы по постройке школы ведутся.

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