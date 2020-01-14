Двух сотрудников уголовного розыска уличили в вымогательстве. При этом размер взятки они определили количеством километров, которые им необходимо преодолеть при расследовании.
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Бывший начальник отдела уголовного розыска УВД Юго-Восточного округа Москвы и его подчинённый-оперуполномоченный пообещали провести расследование в случае, если получат вознаграждение. Каждый километр, который им придётся проехать или пройти при расследовании, они оценили в одну тысячу рублей, насчитав при этом 400 километров. Теперь они предстанут перед судом. Полицейские были задержаны при получении взятки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что агенты Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали бывшего сенатора Станислава К., его сына, а также директора малопольского отделения Государственного фонда реабилитации инвалидов за миллионные взятки.
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