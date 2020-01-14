Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу/kuzbass.sledcom.ru

Двух сотрудников уголовного розыска уличили в вымогательстве. При этом размер взятки они определили количеством километров, которые им необходимо преодолеть при расследовании.

Об этом сообщает «Московский Комсомолец», ссылаясь на Таганского межрайонного прокурора Дмитрия Бокова. По его данным, московский бизнесмен-строитель заявил о факте мошенничества. В заявлении он рассказал, что дал другу под расписку 40 млн рублей, но тот исчез, не вернув деньги.

Бывший начальник отдела уголовного розыска УВД Юго-Восточного округа Москвы и его подчинённый-оперуполномоченный пообещали провести расследование в случае, если получат вознаграждение. Каждый километр, который им придётся проехать или пройти при расследовании, они оценили в одну тысячу рублей, насчитав при этом 400 километров. Теперь они предстанут перед судом. Полицейские были задержаны при получении взятки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что агенты Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали бывшего сенатора Станислава К., его сына, а также директора малопольского отделения Государственного фонда реабилитации инвалидов за миллионные взятки.

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