https://static.news.ru/photo/de0cfd2a-36f2-11ea-b9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу/kuzbass.sledcom.ru

Двух сотрудников уголовного розыска уличили в вымогательстве. При этом размер взятки они определили количеством километров, которые им необходимо преодолеть при расследовании.

Об этом сообщает « Московский Комсомолец », ссылаясь на Таганского межрайонного прокурора Дмитрия Бокова. По его данным, московский бизнесмен-строитель заявил о факте мошенничества. В заявлении он рассказал, что дал другу под расписку 40 млн рублей, но тот исчез, не вернув деньги.

Бывший начальник отдела уголовного розыска УВД Юго-Восточного округа Москвы и его подчинённый-оперуполномоченный пообещали провести расследование в случае, если получат вознаграждение. Каждый километр, который им придётся проехать или пройти при расследовании, они оценили в одну тысячу рублей, насчитав при этом 400 километров. Теперь они предстанут перед судом. Полицейские были задержаны при получении взятки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что агенты Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали бывшего сенатора Станислава К., его сына, а также директора малопольского отделения Государственного фонда реабилитации инвалидов за миллионные взятки.