На нефтезаводе в Уфе загорелся трубопровод

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В Нижнем Новгороде похитили двух уроженцев Чечни и увезли в Гудермес. Об этом заявил координатор организации «Российская ЛГБТ-сеть» Давид Истеев.

По его словам, 4 февраля силовики пришли в квартиру, где проживал мужчина по имени Салех Магамадов и несовершеннолетний молодой человек. Кто-то из них позвонил в организацию и попросил о помощи....