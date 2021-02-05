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На нефтезаводе в Уфе загорелся трубопровод

22:12, 05 февраля 2021 10
Фото: mchsrb/instagram.com

На территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе загорелся трубопровод. Высота факельного горения достигает 10 метров.

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