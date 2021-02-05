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Михаил Щипанов
На территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе загорелся трубопровод. Высота факельного горения достигает 10 метров.
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В Нижнем Новгороде похитили двух уроженцев Чечни и увезли в Гудермес. Об этом заявил координатор организации «Российская ЛГБТ-сеть» Давид Истеев.
По его словам, 4 февраля силовики пришли в квартиру, где проживал мужчина по имени Салех Магамадов и несовершеннолетний молодой человек. Кто-то из них позвонил в организацию и попросил о помощи....
На нефтезаводе в Уфе загорелся трубопровод