В Уфе девочка погибла во время игры с друзьями

В Уфе безобидная детская игра обернулась гибелью восьмилетней девочки. Её тело местные жители нашли в реке.
По версии полицейских, друзья девочки во время игры могли случайно передавить ей сонную артерию. В результате она погибла.
Испугавшись, дети решили спрятать труп и скинули его в воду. Вечером 22 августа, когда девочка не вернулась домой, её мать забила тревогу. Местные жители начали искать ребёнка, тело обнаружили в реке.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что в Башкирии дерево упало на 69-летнего мужчину. Пенсионер погиб. Инцидент произошёл в селе Юлдашево Учалинского района. Утром 22 августа пенсионер ушёл в лес и не вернулся. Позже спасатели обнаружили его тело, придавленное упавшим деревом.
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