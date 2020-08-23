В Уфе девочка погибла во время игры с друзьями

https://static.news.ru/photo/0e0b8b70-e55a-11ea-a966-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Уфе безобидная детская игра обернулась гибелью восьмилетней девочки. Её тело местные жители нашли в реке.

По версии полицейских, друзья девочки во время игры могли случайно передавить ей сонную артерию. В результате она погибла.

Испугавшись, дети решили спрятать труп и скинули его в воду. Вечером 22 августа, когда девочка не вернулась домой, её мать забила тревогу. Местные жители начали искать ребёнка, тело обнаружили в реке.

По данным Life, главным подозреваемым является 13-летний мальчик. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Башкирии дерево упало на 69-летнего мужчину. Пенсионер погиб. Инцидент произошёл в селе Юлдашево Учалинского района. Утром 22 августа пенсионер ушёл в лес и не вернулся. Позже спасатели обнаружили его тело, придавленное упавшим деревом.