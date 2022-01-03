В Тюменской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
09:10, 04 января 2022
Фото: Скриншот с видео/Антипинский Нефтеперерабатывающий Завод/youtube.com
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В Тюмени загорелся Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Горит одна из технологических установок. В настоящее время на место происшествия выехали пожарные расчёты, сообщает «КП – Тюмень» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Тюменской области.
Вызов о возгорании поступил в 09:42. На место выехали пожарные расчёты. Сейчас на объекте работают сотрудники местной пожарной охраны. Известно, что горит одна из технологических установок, — рассказали в ведомстве.
Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Очевидцы публикуют кадры пожара.
Ранее три человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы. Один разбился, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня, тела двух других обнаружили при разборе завалов. Инцидент произошел на Кавказском бульваре. Огонь возник в двухкомнатной квартире на пятом этаже, он охватил комнату, кухню и частично коридор. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен.