В Тюменской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

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Тела трёх лиц без определённого места жительства были обнаружены на месте пожара в Углегорске. Деревянное двухэтажное строение к моменту прибытия пожарных горело полностью, справиться с огнём удалось лишь спустя семь часов. Следственное управление СК по Сахалинской области завело по данному факту уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

По факту обнаружения при тушении возгорания в расселённом доме по ул. Войтинского тел трёх мужчин без определённого места жительства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109...