https://static.news.ru/photo/4519bdfc-272e-11ea-a732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот из видео Следственного комитета РФ по Тюменской области

Няня, обвиняемая в жестоком убийстве ребёнка в Заводоуковске, признана невменяемой.

Об этом сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области. По его данным, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что 23-летняя девушка страдает параноидальной шизофренией.

Она страдает психическим расстройством «параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии, синдром зависимости от алкоголя начальной стадии», — передаёт РИА Новости сообщение СК.

Следствие отметило, что в данный момент обвиняемая представляет особую угрозу для окружающих и себя. Девушка, как следует из сообщения, нуждается в принудительном лечении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники полиции Тюменской области нашли и задержали 23-летнюю Викторию Айметдинову, которая накануне похитила полугодовалого младенца у семьи своего бывшего молодого человека и скрылась. Девушка была обнаружена в лесу. Мёртвого ребёнка сотрудники правоохранительных органов нашли неподалёку.