https://static.news.ru/photo/a986fa92-b86c-11e9-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следователи проверят информацию о том, что ветерана ВОВ похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей.

Интернет-пользователь в социальной сети опубликовал снимки, на которых видно, что тело женщины лежит в чёрном пакете. Он призвал власти обратить внимание на этот случай.

В региональном управлении СК РФ отметили, что 91-летняя женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда. У неё не было родственников, поэтому захоронением занимались специализированные службы, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, в Минтруде сообщили, что около 75,5 тысячи человек, которые принимали участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны, проживают на сегодняшний момент в России.