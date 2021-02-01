В Тюмени неизвестный выстрелил из ракетницы в самолёт

https://static.news.ru/photo/8fb67f9c-649c-11eb-a957-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пассажирский самолёт авиакомпании UTair, приземлявшийся в аэропорту Тюмени неизвестный выстрелил из сигнальной ракетницы. Идёт поиск злоумышленника.

Борт, летевший из Уфы, совершал посадку, когда в его сторону был произведён выстрел светосигнальной ракетой. Предположительно, злоумышленник находился недалеко от села Кулаково, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошёл 30 января. Экипаж благополучно посадил самолёт в штатном режиме. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленника.

Как писал NEWS.ru, экипаж самолёта МС-21, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на аэродроме в городе Жуковском, не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

Инцидент произошёл в ходе испытаний на прерванный полёт с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя. При этом источник, близкий к ОАК, добавил, что испытания самолёта проходили в сложных метеоусловиях.