В Тюмени нашли пропавшего 11-летнего мальчика

В Тюмени полиция нашла пропавшего накануне 11-летнего мальчика. В настоящее время с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, рассказали ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.

По предварительным данным, противоправных деяний в отношении него не совершено. Иные обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе.

О пропаже ребёнка стало известно 20 января. Вечером он ушёл из дома и не вернулся. Где мальчик находился до того, как его нашли, не уточняется. Предполагается, что причиной его ухода из дома стал вызов родителей в школу.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье пропал 12-летний мальчик. Он ушёл вечером из дома и перестал выходить на связь. На следующий день его нашли. Следователь СКР провёл с подростком беседу о пагубных последствиях самовольного ухода из дома.

В Чите на поиски 15-летнего школьника полицейским потребовалось три дня. Его нашли живым в лесу возле одного из населённых пунктов.