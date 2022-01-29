В Тюмени майор полиции ранил человека и оставил его возле больницы

Майор полиции Павел М. во время попытки пристрелять оружие в лесу выстрелил в случайного человека, после чего довёз его до территории больницы и оставил на скамейке рядом с медучреждением. Инцидент произошёл в Тюмени, сообщила Baza в своем Telegram-канале. Как сообщает издание, во время своего выходного дня сотрудник полиции решил пострелять из нового охотничьего карабина, он прикрепил к дереву доску и открыл огонь.

Через какое-то время правоохранитель увидел движение в кустах и испугался , подумав, что там находится дикое животное. Майор дважды выстрелил в сторону, откруда исходила потенциальная, по его представлениям, опасность. Однако после того, как он услышал человеческий крик, полицейский подбежал и увидел раненого мужчину с окровавленным лицом.

После чего, испугавшись последствий, майор позвонил своему другу, после его приезда они совместными усилиями погрузили раненого в машину и отвезли до больницы.

Пострадавший получил серьёзные травмы, среди которых огнестрельное ранение с переломом черепа, а также ушиб мозга. Спустя несколько дней майор был задержан полицейскими. В данный момент майор является фигурантом уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее В подмосковном Подольске сотрудник полиции выстрелил в свою жену из травматического пистолета. Женщина госпитализирована с ранением в затылок. Женщина рассказала, что инцидент произошёл из-за того, что она неудачно наклонилась, чтобы поцеловать мужа, когда он чистил пистолет.