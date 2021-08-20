В Тюмени дядя убитой девочки погиб у стихийного мемориала

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Пожар произошёл на птицефабрике в селе Фоки в Пермском крае. Площадь распространения огня составляет 1200 квадратных метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Информация о пожаре в цехе птицефабрики поступила в 23:49 по местному времени. Угрозы перехода огня нет. В 00:53 объявлена локализация. О пострадавших не сообщается. В тушении пожара участвуют 32 человека...