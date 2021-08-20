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В Тюмени дядя убитой девочки погиб у стихийного мемориала

06:30, 22 августа 2021
В Тюмени дядя убитой девочки погиб у стихийного мемориала Фото: regiontymen/vk.com
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В Тюмени погиб дядя девочки, тело которой было найдено на берегу озера. Трагедия произошла возле стихийного мемориала. Об этом порталу 72.ru рассказала сестра ребёнка.

По её словам, это случилось накануне около 4 часов утра.

Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли, будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом, — сообщила собеседница портала.

Уточняется, что мужчина скончался после госпитализации.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома на улице Судостроителей погулять и не вернулась.

В её поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и десятки волонтёров со всей России.

Расчленённое тело ребёнка было найдено 19 августа на берегу озера Оброчное.

К дому, где жила девочка, месные жители стали приносить цветы и игрушки.

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