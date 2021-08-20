В Тюмени дядя убитой девочки погиб у стихийного мемориала

В Тюмени погиб дядя девочки, тело которой было найдено на берегу озера. Трагедия произошла возле стихийного мемориала. Об этом порталу 72.ru рассказала сестра ребёнка.
По её словам, это
Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли, будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом, — сообщила собеседница портала.
Уточняется, что мужчина скончался после госпитализации.
Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома на улице Судостроителей погулять и не вернулась.
В её поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и десятки волонтёров со всей России.
Расчленённое тело ребёнка было найдено 19 августа на берегу озера Оброчное.
К дому, где жила девочка, месные жители стали приносить цветы и игрушки.