«В тяжёлом состоянии»: Минздрав об устроившем взрыв в монастыре

18-летний Владислав С., устроивший взрыв на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове, находится в тяжёлом состоянии, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области. В ведомстве добавили, что были госпитализированы восемь пострадавших. Потерпевшим оказывается вся необходимая помощь в полном объёме.

На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава МО находятся восемь человек. Проводятся необходимые диагностические мероприятия. Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в средней степени тяжести, а подозреваемый в организации происшествия — в тяжёлом. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, 13 декабря выпускник гимназии при обители привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадали несколько человек, нападавшему оторвало ногу.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте происшествия работают сотрудники областной прокуратуры, правоохранительных органов, следователи и спецназ.

Ранее бывший тренер Владислава С. по стритлифтингу Фил Савостин заявил, что юноша вёл себя как обычный человек и не создавал проблем в коллективе. Он сообщил, что знал молодого человека с положительной стороны, ему не приходилось делать тому замечания во время совместной работы в 2017–2018 годах.