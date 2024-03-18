Подросток госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП на мотоцикле Подросток на мотоцикле врезался в два автомобиля в центре Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток на мотоцикле врезался в два автомобиля в центре Петербурга, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Мотоциклист получил множественные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция Центрального района проводит проверку ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста на Невском проспекте. ДТП произошло вечером 17 марта возле дома № 37 на Невском проспекте, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по городу.

При осмотре места происшествия выяснилось, что 17-летний первокурсник колледжа на мотоцикле «Кавасаки КРХ 250 SR» без госномеров двигался по Невскому проспекту со стороны Литейного проспекта в направлении улицы Маяковского. Молодой человек не соблюдал боковой интервал с движущимся в том же направлении автомобилем «Cherry Tiggo 7», за рулем которого находился 20-летний гражданин Китая.

В результате произошло столкновение, после которого мотоцикл врезался в припаркованный Mercedes V-класс. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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