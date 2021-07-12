В Тверской области собака насмерть загрызла шестилетнего мальчика

В Тверской области собака напала на шестилетнего ребёнка и загрызла его насмерть. По предварительным данным, мать мальчика занимается разведением собак, сообщает прокуратура региона.

Прокурором Тверской области С. Б. Лежниковым дано поручение прокурору Калининского района организовать проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка в результате нападения собаки, — говорится в сообщении.

Прокуратура уже начала оценку действий родительницы и органов профилактики. Будет также оценено исполнение федерального законодательства о несовершеннолетних. Если специалисты установят, что мать мальчика каким-либо образом виновна в смерти сына, её ждёт наказание.

Ранее сообщалось, что алабай напал на ребёнка и убил его пса породы йорк в Раменском. После этого уже на другой улице он набросился на французского бульдога, но тот выжил. Хозяин алабая утверждает, что подобрал собаку на улице за несколько дней до инцидента, а та сбежала, после чего он снова её забрал, рассказала мать ребёнка Екатерина.

До этого в Якутске рядом с ипподромом нашли растерзанное тело 53-летней женщины. По предварительным данным, она стала жертвой стаи бродячих собак, нападавших на людей в том же районе. Труп обнаружил студент АГАТУ. На него также напали бездомные четвероногие.