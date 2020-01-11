В загородном комплексе «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области произошёл пожар. Гостиница принадлежит известному бизнесмену Марку Каганскому.
Возгоранию присвоен второй, повышенный, номер сложности. Уже найден очаг возгорания, он располагается на крыше комплекса. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.
Как ранее писал NEWS.ru, в жилом доме на севере столицы произошёл пожар, ЧП произошло на улице Большой Академической, дом 18. Спасатели эвакуировали восемь человек, площадь возгорания составила 10 кв. м.
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