https://static.news.ru/photo/783dea2a-3564-11ea-9230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В загородном комплексе «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области произошёл пожар. Гостиница принадлежит известному бизнесмену Марку Каганскому.

Возгоранию присвоен второй, повышенный, номер сложности. Уже найден очаг возгорания, он располагается на крыше комплекса. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

Как ранее писал NEWS.ru, в жилом доме на севере столицы произошёл пожар, ЧП произошло на улице Большой Академической, дом 18. Спасатели эвакуировали восемь человек, площадь возгорания составила 10 кв. м.