В Твери один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
13:24, 14 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Твери легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, сообщил представитель экстренных служб. В результате ЧП один человек погиб, шестеро пострадали.
Произошло ДТП с участием скорой помощи и легковой автомашины, — сказал собеседник агентства.
В экстренных службах добавили, что в результате аварии погиб водитель скорой помощи, шесть пострадавших доставили в больницу.
В свою очередь в прокуратуре Тверской области сообщили, что только трое пострадавших были госпитализированы. В ведомстве отметили, что на место происшествия выехал прокурор Московского района Твери Алексей Королёв, он будет координировать работу правоохранительных органов.
В прокуратуре уточнили, что ДТП произошло на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева — столкнулись автомобиль Mitsubishi Pajero и машина скорой медицинской помощи, которая ехала с включёнными специальными сигналами. В результате столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили пешеходов, которые ждали автобус.
Ранее стало известно, что два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе М-7 «Волга»в Удмуртии. Кроме того, 14 пострадавших были госпитализированы с различными травмами.