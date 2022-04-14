В Твери один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи

В Твери легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, сообщил представитель экстренных служб. В результате ЧП один человек погиб, шестеро пострадали.

Произошло ДТП с участием скорой помощи и легковой автомашины, — сказал собеседник агентства.

В экстренных службах добавили, что в результате аварии погиб водитель скорой помощи, шесть пострадавших доставили в больницу.

В свою очередь в прокуратуре Тверской области сообщили , что только трое пострадавших были госпитализированы. В ведомстве отметили, что на место происшествия выехал прокурор Московского района Твери Алексей Королёв, он будет координировать работу правоохранительных органов.

В прокуратуре уточнили, что ДТП произошло на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева — столкнулись автомобиль Mitsubishi Pajero и машина скорой медицинской помощи, которая ехала с включёнными специальными сигналами. В результате столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили пешеходов, которые ждали автобус.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. Кроме того, 14 пострадавших были госпитализированы с различными травмами.