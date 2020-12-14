В Твери ищут пропавшего школьника

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Сотрудники правоохранительных органов Твери ищут 13-летнего школьника, который пропал после прогулки с другом.

Об исчезновении подростка стало известно вечером 14 декабря. Установлено, что в тот день около 17 часов он попрощался со своим другом у дома на Мигалковской набережной, но к месту жительства не вернулся. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

По данному факту проводится доследственная проверка. Опрошены родственники мальчика, устанавливаются свидетели и очевидцы. В поисках ребёнка задействованы сотрудники полиции, Следственного комитета и волонтёры, сообщается на сайте СКР по Тверской области.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской области в конце сентября пропал семилетний мальчик. Спустя два месяца он был найден живым в 19 км от дома.

В Общероссийском народном фронте предложили принять меры для облегчения поиска пропавших людей. В числе инициатив — создание единой базы пропавших, а также снабжение школьников устройствами отслеживания перемещений.