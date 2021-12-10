В Туве убили шестимесячного мальчика и оставили его в спортивной сумке
В Туве женщина убила шестимесячного ребенка подруги, после чего оставила его в спортивной сумке. В это время мать мальчика отлучилась, чтобы снять деньги в банкомате, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
10 декабря в селе Самагалтай женщина с ребёнком пришла в гости к подруге. Они пили спиртные напитки, после мать ушла в банкомат за деньгами, оставив сына с подругой. Когда она вернулась, мальчика не было. Его
Ведётся расследование, мотивы преступления в данный момент уточняются. В Министерстве внутренних дел Тувы сообщили, что подозреваемая дважды привлекалась к уголовной ответственности. В суд направлены материалы с ходатайством об аресте для подозреваемой.
Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти малолетнего ребёнка. Также «будет дана надлежащая правовая оценка действиям матери, а также действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики».
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Кировграда в Свердловской области найдены тела женщины и двух её детей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в Следственном комитете России. Тела погибших обнаружили в ходе тушения пожара в доме по Центральному бульвару. В убийстве женщины и её детей