В Туве убили шестимесячного мальчика и оставили его в спортивной сумке

В Туве женщина убила шестимесячного ребенка подруги, после чего оставила его в спортивной сумке. В это время мать мальчика отлучилась, чтобы снять деньги в банкомате, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

10 декабря в селе Самагалтай женщина с ребёнком пришла в гости к подруге. Они пили спиртные напитки, после мать ушла в банкомат за деньгами, оставив сына с подругой. Когда она вернулась, мальчика не было. Его нашли мёртвым в спортивной сумке на задворках дома. На теле ребёнка были обнаружены признаки насильственной смерти.

Ведётся расследование, мотивы преступления в данный момент уточняются. В Министерстве внутренних дел Тувы сообщили, что подозреваемая дважды привлекалась к уголовной ответственности. В суд направлены материалы с ходатайством об аресте для подозреваемой.

Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти малолетнего ребёнка. Также «будет дана надлежащая правовая оценка действиям матери, а также действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики».