В Туве полицейский случайно ранил подростка во время погони

Сотрудник ГИБДД в Туве случайно нанёс ранение подростку во время погони за нарушителем, управлявшим автомобилем в состоянии опьянения. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД по республике.
На неоднократные законные требования сотрудников полиции водитель не реагировал и выехал на автодорогу «Ак-Довурак — Тээли», тем самым создавая опасность другим участникам дорожного движения. В этот момент на подмогу прибыл второй экипаж ДПС. При преследовании автомашины сотрудниками полиции было применено табельное оружие, — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух, прежде чем открыли огонь по колёсам преследуемого автомобиля.
Транспортное средство удалось задержать в холмистой местности на 11-м километре указанной автодороги. В результате применения оружия пострадала несовершеннолетняя пассажирка задержанного автомобиля, — говорится в сообщении.
Как сообщал NEWS.ru, во Владивостоке в результате погони с применением табельного оружия полицейские задержали 25-летнего сотрудника автомойки. Пытаясь скрыться, мужчина бросил машину, но всё равно был задержан. При этом он оказал сопротивление и, как выяснилось, был сильно пьян.