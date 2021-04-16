В Туве полицейский случайно ранил подростка во время погони

Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Неустановленный злоумышленник обстрелял из пневматики подростков, игравших в футбол на площадке. Один из детей получил пулю в щёку. Инцидент произошёл на улице Чкалова в Дзержинске.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лица, производившего выстрелы в ребёнка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорится в...