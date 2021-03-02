В Туве собаки насмерть загрызли 35-летнюю женщину

https://static.news.ru/photo/d2258e88-7bec-11eb-b685-96000091f725_660.jpg Фото: tuva.sledcom.ru

В Туве собаки напали на 35-летнюю женщину и загрызли её. Хозяев трёх животных уже установили.

Женщина проживала в Кызыле, а нападение произошло в районе дач. В Следственном комитете Тувы рассказали, что после инцидента пострадавшую доставили в больницу с множеством рваных ран. Вскоре она скончалась прямо в стенах медицинского учреждения.

По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, животные не были привязаны на участке, из-за чего смогли вырваться за пределы территории и напасть на женщину.

В настоящее время для установления причины смерти пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что стаффордширский терьер загрыз собственную хозяйку в британском Бирмингеме.