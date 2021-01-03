В тушении природного пожара в Сочи задействуют вертолёт МЧС

https://static.news.ru/photo/b045849c-4dae-11eb-bcc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вертолёт Ка-32 МЧС будет привлечён к тушению природного пожара в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Угрозы населённым пунктам нет. Для тушения природного пожара в Сочи спланировано применение авиации МЧС России (вертолёт Ка-32 с ВСУ), — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 1 января в лесу около села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась сухая подстилка. По последним данным МЧС, в настоящее время действует шесть возгораний на территории Краснодарского края общей площадью около 40 га. Сотрудники экстренных служб оценивают ситуацию с помощью беспилотных летательных аппаратов.

На территории Краснодарского края действуют шесть возгораний лесной подстилки в Туапсинском районе и Сочи, из них два очага локализованы, — уточняет МЧС.

В ликвидации пожара задействовано 249 человек. Также используется 54 единицы техники.

Как писал NEWS.ru, в городской администрации Сочи также заявляют, что населённым пунктам ничего не угрожает. Для контроля за обстановкой возле жилых домов дежурят расчёты МЧС с пожарными цистернами. На ночь остаются дежурить сотрудники оперативных служб и специалисты лесопожарного центра.