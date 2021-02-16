В Турции задержали пятерых россиян

https://static.news.ru/photo/6ac8929a-70f6-11eb-adaa-96000091f725_660.jpg Фото: Türk Silahlı Kuvvetleri (VOA)/wikimedia.org

В Министерстве обороны Турции сообщили о задержании на юге страны пятерых россиян и одного ливийца, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии. Одна из задержанных — гражданка РФ — находилась в розыске из-за причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ, и один гражданин Ливии, — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны Турции.

Как писал NEWS.ru, в Дагестане против шести подростков возбудили дело о создании террористической группы. По данным Следственного комитета, они объединились в сообщество в поддержку «Исламского государства» (организация запрещена в России). Утверждается, что подростки хотели совершать преступления террористического характера. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 «Создание террористического сообщества и руководство им», а также ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее троих подозреваемых в пособничестве террористам задержали в Ингушетии. Один из фигурантов дела рассказал о схроне, в котором террористы прятали огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.