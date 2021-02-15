В Турции пять человек стали жертвами ДТП с участием автобуса

https://static.news.ru/photo/4acd869e-7024-11eb-9bb2-96000091f725_660.jpg Фото: ntv.com.tr

Недалеко от города Конья в центральной части Турции автобус столкнулся с автомобилем, в результате ДТП пострадали 38 человек, ещё пятеро погибли.

Авария произошла в ночь на 16 февраля около 03:30 по московскому времени. На трассе Конья — Адана из-за гололёда фура не справилась с управлением и опрокинулась на бок. В районе аварии на обочине трассы остановился легковой автомобиль, чтобы помочь водителю грузовика. Однако легковушку протаранил проезжавший мимо автобус, от удара оба транспортных средства перевернулись, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Жертвами столкновения стали два пассажира легкового автомобиля, а также трое пассажиров автобуса. Отмечается, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Турции.

Ранее NEWS.ru писал, что гружёная фура буквально смяла иномарку Hyundai, влетевшую под колёса большегруза на трассе в Костромской области. В результате погибли три человека, все они ехали в легковом автомобиле.