Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

https://static.news.ru/photo/5bc7c288-4848-11eb-8a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Утром в воскресенье, 27 декабря, на территории Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям государства.

Землетрясение в Турции случилось на востоке страны в провинции Элязыг. Произошедшее на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, очаг был образован на глубине 15,94 километра.

Сообщений о жертвах или разрушениях после землетрясения не поступало, — написал руководитель ведомства в Twitter.

ElazÄ±Ä merkezde saat 09.37'de 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄÃ¼nde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi.



Åu ana kadar olumsuz bir durum yok.

TÃ¼m ekiplerimiz sahada taramalarÄ±na devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceÄiz. — SÃ¼leyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) December 27, 2020

В конце октября на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах. Жертвами стихийного бедствия стали более 100 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, утром 27 декабря сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Турции.