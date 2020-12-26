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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

16:24, 27 декабря 2020 18
Фото: pixabay.com

Утром в воскресенье, 27 декабря, на территории Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям государства.

Землетрясение в Турции случилось на востоке страны в провинции Элязыг. Произошедшее на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, очаг был образован на глубине 15,94 километра.

Сообщений о жертвах или разрушениях после землетрясения не поступало, — написал руководитель ведомства в Twitter.

В конце октября на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах. Жертвами стихийного бедствия стали более 100 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, утром 27 декабря сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Турции.

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