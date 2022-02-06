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В Турции перевернулся автобус с пассажирами

11:27, 06 февраля 2022
В Турции перевернулся автобус с пассажирами Фото: Xinhua/Global Look Press
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Как минимум 11 человек пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей 6 февраля в турецкой провинции Сивас, передаёт телеканал NTV. Сообщается, что перевернулся пассажирский автобус. Обстоятельства ДТП уточняются.

Авария случилась на шоссе, соединяющем города Сивас и Малатья. По предварительной информации, в автобусе находились 39 человек, 11 из них получили травмы и были оперативно госпитализированы, говорится в сообщении.

Ранее авария с участием туристического микроавтобуса произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром в Египте. В результате пострадали 11 человек, включая семерых россиян, в том числе двоих детей и четверых египтян, одна россиянка погибла.

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