В Турции перевернулся автобус с пассажирами

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В Якутии 30-летняя женщина осталась жива после падения с восьмого этажа. Она вернулась в квартиру и сама вызвала скорую помощь, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл на улице Бестужева-Марлинского. Женщина выпала из окна квартиры в доме № 18. При падении она зацепилась за провода, а затем приземлилась в сугроб, ударившись при этом головой о...