В Турции перевернулся автобус с пассажирами

Как минимум 11 человек пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей 6 февраля в турецкой провинции Сивас, передаёт телеканал NTV. Сообщается, что перевернулся пассажирский автобус. Обстоятельства ДТП уточняются.
Авария случилась на шоссе, соединяющем города Сивас и Малатья. По предварительной информации, в автобусе находились 39 человек, 11 из них получили травмы и были оперативно госпитализированы,— говорится в сообщении.
Ранее авария с участием туристического микроавтобуса произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром в Египте. В результате пострадали 11 человек, включая семерых россиян, в том числе двоих детей и четверых египтян, одна россиянка погибла.