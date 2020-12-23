В Турции изнасиловали и ограбили туристку из России

https://static.news.ru/photo/af88ed1e-450c-11eb-b13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: De Grandis/Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории турецкого курорта Аланья была изнасилована и ограблена туристка из России. Преступником оказался местный житель, который к настоящему моменту уже арестован полицией.

Нападение на россиянку было совершено в районе Секи 18 декабря. Мужчина набросился на неё, приставил нож к горлу и совершил насильственные действия. После этого он отобрал у потерпевшей сумку с телефоном и скрылся.

Злоумышленника поймали через несколько дней после того, как россиянка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Оказалось, что преступление совершил 22-летний житель Аланьи. Насильник был пойман полицией на дороге. В момент задержания он находился за рулём того же автомобиля, что и в день совершения противоправных действий.

Суд принял решение об аресте мужчины, сейчас он находится в тюрьме, передаёт газета Hurriet.

Как ранее писал NEWS.ru, в ноябре полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в изнасиловании и ограблении несовершеннолетнего в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.