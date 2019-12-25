В турецкой провинции Кайсери произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадали не менее 23 человек,
Авария произошла в среду в три часа ночи. Автобус выехал из Вана и направлялся в Кайсери. Из-за того, что на дороге была гололедица, водитель не смог справиться с управлением, и автобус перевернулся.
Медики доставили пострадавших в местные больницы.
Ранее в Подмосковье перекрыли две полосы движения на Калужском шоссе в сторону столицы из-за аварии с участием трёх машин, писал NEWS.ru.
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