https://static.news.ru/photo/bdcae898-26f2-11ea-8939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В турецкой провинции Кайсери произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадали не менее 23 человек, сообщила газета Cumhuriyet.

Авария произошла в среду в три часа ночи. Автобус выехал из Вана и направлялся в Кайсери. Из-за того, что на дороге была гололедица, водитель не смог справиться с управлением, и автобус перевернулся.

Медики доставили пострадавших в местные больницы.

Ранее в Подмосковье перекрыли две полосы движения на Калужском шоссе в сторону столицы из-за аварии с участием трёх машин, писал NEWS.ru.