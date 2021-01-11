В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Туле. По предварительным данным, неотложка проехала на красный свет светофора, но с включёнными проблесковым маячком и звуковым сигналом.
Авария произошла у поворота на посёлок Косая Гора. Скорая помощь марки Ford Transit столкнулась с легковой машиной Chevrolet Lanos.
Пострадали четыре человека, находившиеся в микроавтобусе, и женщина-водитель легковушки,
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. В том числе предстоит выяснить, убедился ли водитель скорой помощи в безопасности манёвра и имел ли легковой автомобиль возможность уступить дорогу.
Ранее в Чувашии, как писал NEWS.ru, столкновение четырёх машин привело к гибели двоих детей и двоих взрослых. Там водитель легкового автомобиля Chevrolet не справился с управлением, задел грузовик Scania и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КамАЗом. От столкновения с одним из грузовиков не смог уйти и автомобиль Lada.