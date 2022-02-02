В Туле госпитализировали школьницу после падения наледи с крыши

В Туле 10-летняя школьница пострадала в результате падения на неё наледи с крыши дома и была госпитализирована. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СКР. Инцидент произошёл 1 февраля на улице Полюсной, когда девочка проходила вдоль пятиэтажного жилого дома.

С полученным повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

СКР возбудил дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи осмотрели место происшествия, исследовали состояние кровли дома, опросили очевидцев и изъяли необходимую документацию. В ходе расследования будут проведены судебные экспертизы, а также дана правовая оценка действий лиц, которые ответственны за проведение работ по очистке крыши дома от снега и наледи.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года в Петербурге пострадали два человека от упавших с крыш ледяных глыб. По данным фактам были начаты прокурорские проверки.

Эксперт в сфере ЖКХ Владислав Воронков отметил, что управляющим компаниям Северной столицы не хватает поддержки местных властей в борьбе со снегом и наледью на крышах. По его словам, штрафы Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга в отношении УК неэффективны. Инспекция должна сообщать, когда необходимо чистить крыши, и выдавать предписания, а не штрафовать и тем самым забирать деньги, необходимые как раз для очистки от наледи.