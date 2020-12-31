В Туапсе и Сочи продолжают борьбу с шестью природными пожарами

https://static.news.ru/photo/3f2361bc-4d22-11eb-b959-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Оперативные службы Кубани продолжают ликвидацию возгорания лесной подстилки в Туапсинском районе Краснодарского края и Сочи.

С огнём борются на шести участках, общая площадь пожаров составляет 40 га. Очаги расположены в местности на границе Солохаульского и Туапсинского лесничеств.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани сообщает, что в ликвидации горения принимают участие 250 человек и 50 единиц сспецтехники. Ведомство заверяет, что угрозы распространения огня нет, опасный участок взяли в кольцо около 14:30 мск.

В городской администрации Сочи также заявляют, что населённым пунктам ничего не угрожает. Для контроля за обстановкой возле жилых домов дежурят расчёты МЧС с пожарными цистернами. На ночь остаются дежурить сотрудники оперативных служб и специалисты лесопожарного центра. Утром 3 января активная борьба с огнём возобновится. Возможно применение вертолёта.

Природный пожар был выявлен 1 января в Туапсе, в этот же день начала тлеть лесная подстилка в Лазаревском районе.

Ранее правительство России приняло постановление, обязывающее граждан страны сообщать органам власти о замеченных в лесах кучах мусора и поджогах, передавал NEWS.ru.