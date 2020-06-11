В Токио с рельсов сошёл электропоезд

https://static.news.ru/photo/f69482d2-ac72-11ea-95e5-fa163e074e61_660.jpg Станция «Аото» Фото: LERK/CC 表示 2.5/ja.wikipedia.org

На станции «Аото» на территории Токио в пятницу, 12 июня, с рельсов сошёл электропоезд. ЧП произошло со вторым вагоном с конца.

Непосредственно перед остановкой на станции от крыши поезда отсоединился токоприёмник-пантограф и застрял в проводах. В итоге ось второго с конца состава вагона сошла с рельсов. Впоследствии правоохранители обнаружили рядом с осью части поезда поломку деталей.

На момент ЧП в поезде находились 100 человек, никто из них не пострадал. Спустя десять минут все пассажиры состава успешно покинули вагоны на станции «Аото». Движение на линии было временно приостановлено, передаёт агентство Kyodo News.

Как ранее писал NEWS.ru, в Болгарии 28 мая пассажирский поезд сошёл c рельсов. Это произошло в результате столкновения с легковой машиной. На момент столкновения в поезде, следующем из Варны в Софию, находились 105 человек.