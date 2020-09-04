В Тернопольской области на предприятии прогремели два взрыва

https://static.news.ru/photo/38daa59c-eebb-11ea-b038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Полиция Тернопольской области/tp.npu.gov.ua

На одном из предприятий Тернопольской области на Украине произошло ЧП. Неизвестные установили два взрывных устройства.

Лиц, причастных к взрыву на одном из предприятий Тернопольской области, устанавливают правоохранители. Сигнализация на предприятии сработала в результате двух взрывов, — сообщили в полиции.

В этот момент в здании находилось около 30 человек. Никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов и криминалисты, осмотрев территорию предприятия, обнаружили два эпицентра взрывов, которые характерны для гранат РГД-5 и Ф-1. Кроме того, на месте происшествия найдены металлические обломки и другие детали. По данному факту начато расследование.

Как писал NEWS.ru, турецкая полиция задержала трёх человек по делу о серии взрывов, произошедших на фабрике по производству фейерверков. Инцидент произошёл на северо-западе страны в провинции Сакарья. На фабрике хранилось более 100 тонн фейерверков. В момент взрыва на предприятия находились от 150 до 200 сотрудников.