В ТЦ «Афимолл Сити» произошёл пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бензовоз взорвался на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян). В результате инцидента погибли четыре человека, ещё 50 пострадали.

По данным Центрального телевидения Китая, взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и один промышленный объект. На месте происшествия работают врачи и спасатели. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину взрыва. Ранее...