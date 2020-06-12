В ТЦ «Афимолл Сити» произошёл пожар

Пресс-служба ГУ МЧС РФ сообщила об инциденте в торговом центре «Афимолл Сити». По данным ведомства, в здании произошёл пожар.
Произошло возгорание в ТЦ «Афимолл Сити», на место прибыли значительные силы пожарных, —
цитируетсообщение ТАСС.
На данный момент пожарные устанавливают детали происшествия. Информация о пострадавших не поступала.
NEWS.ru писал ранее, что пожар произошёл в рентгенкабинете орловской больницы. Около 40 человек были эвакуированы из медучреждения.
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