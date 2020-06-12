Происшествия

В ТЦ «Афимолл Сити» произошёл пожар

15:02, 13 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба ГУ МЧС РФ сообщила об инциденте в торговом центре «Афимолл Сити». По данным ведомства, в здании произошёл пожар.

Произошло возгорание в ТЦ «Афимолл Сити», на место прибыли значительные силы пожарных, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент пожарные устанавливают детали происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

NEWS.ru писал ранее, что пожар произошёл в рентгенкабинете орловской больницы. Около 40 человек были эвакуированы из медучреждения.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях