В Татарстане задержали напавшего на бывшую жену с отвёрткой мужчину

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Силовики задержали в городе Заинске в Татарстане 47-летнего Сулеймана Киргизова, который пытался отвёрткой убить свою бывшую жену.

Нападение произошло 4 сентября. Мужчина проследил за своей 44-летней бывшей супругой и когда она зашла в алкомаркет «Бристоль» на улице Тажетдина Ялчыгола накинулся на неё с отвёрткой в руках. Судя по кадрам видеозаписи за 22 секунды злоумышленник нанёс жертве 12 колющих ударов. Женщина пыталась схватить бывшего мужа за одежду и выставляла руки для защиты, но это не помогло.

Как сообщает «Бизнес Online», за пострадавшую пыталась вступиться только пожилая женщина, которая била Киргизова по спине. Остальные покупатели рассредоточились по магазину и не пытались защитить женщину.

Примечательно, что магазин расположен недалеко от городской мечети и в сотнях метрах от городской администрации. После нападения мужчина скрылся на автомобиле. Был объявлен «Перехват». Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшую госпитализировали в местную ЦРБ. Она находится в реанимации, но по словам медиков, её жизни ничего не угрожает. Врачи диагностировали у неё колотые раны головы задней поверхности шеи и спины. Проникающие раны и внутренние повреждения органов отсутствуют.

По данным журналистов, пострадавшую является матерью четырёх детей, один из них — восьмиклассник — родился от Киргизова. Женщина работала на Сахарном заводе.

Возможной причиной нападения стало заявление об изнасиловании на бывшего мужа, с которым женщина обратилась в Заинский отдел Следственного комитета. По официальной версии, заявление было подано 4 сентября, в этот же день мужчина совершил нападение.

NEWS.ru писал, что в Твери мужчина отправится в тюрьму за снятие скальпа с жены на глазах детей.