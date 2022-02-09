В Татарстане совершил экстренную посадку самолёт Cessna
Никита Чайка
Никита Чайка
17:40, 09 февраля 2022
Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
В пресс-службе МЧС Татарстана сообщили об экстренной посадке легкомоторного самолёта Cessna. Судно приземлилось неподалёку от села Новое Сумароково Бугульминского района. Сообщается, что на борту летательного аппарата находилось два человека, они выжили, сообщает ТАСС.
Близ села Новое Сумароково совершила жёсткую посадку, по предварительной информации, легкомоторная Cessna. На борту были двое человек, которые, предварительно, выжили, — сообщил ТАСС источник в экстренных случаях.
По предварительной версии региональной прокуратуры, причиной инцидента стал отказ двигателя.
В ведомстве добавили, что самолёт, принадлежащий Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации выполнял тренировочный полёт.
Ранее в результате крушения самолёта Cessna 172 погиб вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври. Он был членом туристического экипажа, отправившегося в полёт на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin в октябре 2021 года.