В Татарстане совершил экстренную посадку самолёт Cessna

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В Москве задержали заместителя начальника ОМВД по району Раменское, который подозревается в посредничестве при даче взятки на сумму более 17 млн рублей. Взятка предлагалась за прекращение уголовного преследования руководства инвестиционно-строительной компании «ИСК Запад», сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, к подполковнику полиции в феврале 2021 года обратился глава компании и рассказал об уголовном преследовании. Подполковник пообещал урегулировать этот вопрос и получил более 17 млн рублей, которые...