В Татарстане перестал выходить на связь самолёт

В Татарстане перестал выходить на связь пассажирский самолёт. На его борту, по предварительным данным находятся 22 человека. Среди них — 20 парашютистов и два члена экипажа. По данным источника РЕН ТВ, самолёт упал в Мензелинском районе республики.
Let L 410 Turbolet
О судьбе находившихся на борту ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах разбился военный самолёт С-130. Катастрофа произошла при попытке приземления. В штабе вооружённых сил страны уточнили, что самолёт не попал на ВПП. В результате крушения погибли по меньшей мере 17 человек и ещё 40 пострадали. Всего на борту находились 92 человека.