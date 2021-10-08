В Татарстане перестал выходить на связь самолёт

В Татарстане перестал выходить на связь пассажирский самолёт. На его борту, по предварительным данным находятся 22 человека. Среди них — 20 парашютистов и два члена экипажа. По данным источника РЕН ТВ, самолёт упал в Мензелинском районе республики.

Let L 410 Turbolet принадлежит местному аэроклубу. Он был разработан в 60-х годах в Чехословакии. Воздушное судно данного типа предназначено для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах с короткими полосами.

О судьбе находившихся на борту ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах разбился военный самолёт С-130. Катастрофа произошла при попытке приземления. В штабе вооружённых сил страны уточнили, что самолёт не попал на ВПП. В результате крушения погибли по меньшей мере 17 человек и ещё 40 пострадали. Всего на борту находились 92 человека.