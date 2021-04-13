Пенсионерка плеснула соседке в лицо кислотой из-за шумных детей

https://static.news.ru/photo/6fcdd8fc-9c4f-11eb-b090-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая женщина облила свою соседку уксусной кислотой из-за «шумных детей», которые якобы кидали камни в её окно. Инцидент произошёл 11 апреля в Елабуге Татарстана в одном из домов по улице Тази Гиззата.

Супруг пострадавшей рассказал о действиях пенсионерки в группе «Типичная Елабуга» в социальной сети «ВКонтакте».

В момент инцидента супруга спросила: «Зачем вы это сделали?» Бабуся ответила, что какие-то дети кидали камушки в её окно и она их хотела облить. Детей кислотой! Так что, кто проживает по данному адресу, будьте аккуратны сами и предупредите своих детей! — написал мужчина.

Пожилая женщина стояла у двери в подъезд. Когда соседка открыла дверь, то пенсионерка плеснула ей в лицо кислотой. Пострадавшая была вместе с двумя детьми. Она получила ожог лица и носоглотки. Кислота также попала на старшую дочь. Супруг женщины рассказал, что пенсионерка гоняет по двору детей, а также давит котят у них на глазах. Об этом ему рассказали сами дети.

Как писал NEWS.ru, в Башкирии мужчина облил супругу бензином и поджёг. Женщина умерла, а мужчина попал в больницу. Трагедия произошла из-за конфликта на бытовой почве. Погибшая успела позвонить родственникам и рассказать, что её избивает супруг. Те вызвали полицию, но правоохранители не успели приехать. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом».