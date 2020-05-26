В Тамбовской области зарубили топором 101-летнего ветерана

https://static.news.ru/photo/a3815da2-9f72-11ea-9184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба СК РФ сообщила об инциденте в Тамбовской области. Неизвестный мужчина проник в дом к 101-летнему ветерану и зарубил его топором.

По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В совершении данных преступлений подозревается 46-летний односельчанин погибшего, — цитирует сообщение РИА Новости.

Подозреваемый разбил окно и ударил топором по голове пенсионера. Также он застал внучку ветерана. Она была ранена. Мужчину задержали. Устанавливаются детали происшествия.

От полученных ранений пенсионер скончался на месте, а его 38-летняя родственница госпитализирована в медицинское учреждение, — добавили в СК.

NEWS.ru информировал ранее, что в Краснодаре 73-летний мужчина, проходивший лечение в отделении эндокринологии местной больницы, убил 39-летнего соседа по палате.