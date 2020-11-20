В Тамбовской области подростки испортили памятник ради фото

https://static.news.ru/photo/9eb70d78-2b25-11eb-b1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: УТ МВД России по ЦФО

В городе Мичуринске в Тамбовской области две школьницы решили отломать трость у памятника биологу Ивану Мичурину и сделать с ней несколько фото.

Инцидент произошёл на привокзальной площади станции Мичуринск-Уральский. В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личности школьниц, передаёт «МВД Медиа».

Подростки признались, что, случайно оказавшись на привокзальной площади, из хулиганских побуждений оторвали металлическую трость, с которой впоследствии в городском парке культуры и отдыха сделали селфи, после чего выбросили её за ненадобностью, — следует из сообщения.

В отношении несовершеннолетних вандалов возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Максимальное предусмотренное действующим законодательством наказание — три года лишения свободы. Как уточняется, в настоящее время подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее NEWS.ru писал, что в Омской области повредили 43 креста на кладбище. Сделали это школьники возрастом 9 и 12 лет из хулиганских побуждений.

Инцидент произошёл в селе Алексеевка Любинского района 30 октября. Отмечается, что акт вандализма состоялся накануне Хеллоуина.