В Таиланде россиянка погибла в ДТП с белорусом

https://static.news.ru/photo/d5760d86-fb4c-11ea-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rawai Municipality Rawai Rescue Team

На острове Пхукет в туристку из России, которая передвигалась на мотоцикле, въехал автомобиль Honda под управлением гражданина Белоруссии. В результате аварии женщина скончалась.

Как сообщает The Phuket News, ДТП произошло в пятницу. Россиянка была в шлеме, но сильно ударилась головой и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как рассказал лейтенант полиции Ярувит Кучароен, врачи и правоохранители очень быстро оказались на месте трагедии, но спасти 36-летнюю женщину им не удалось.

Как писал NEWS.ru, ранее россиянин умер после перелома черепа в автозаке.