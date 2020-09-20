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В Таиланде россиянка погибла в ДТП с белорусом

16:57, 20 сентября 2020
Фото: Rawai Municipality Rawai Rescue Team

На острове Пхукет в туристку из России, которая передвигалась на мотоцикле, въехал автомобиль Honda под управлением гражданина Белоруссии. В результате аварии женщина скончалась.

Как сообщает The Phuket News, ДТП произошло в пятницу. Россиянка была в шлеме, но сильно ударилась головой и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как рассказал лейтенант полиции Ярувит Кучароен, врачи и правоохранители очень быстро оказались на месте трагедии, но спасти 36-летнюю женщину им не удалось.

Как писал NEWS.ru, ранее россиянин умер после перелома черепа в автозаке.

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